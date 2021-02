Heel even: gezellig druk in Ryptsjerksterpolder

zo 31 januari 2021 11.14 uur

RYPTSJERK - Bij de ochtendgloren stond het parkeerterrein van de Ryptsjerksterpolder bij Ryptsjerk helemaal vol. Tientallen mensen gingen een kijkje nemen. De eerste schaatsers kwamen al onder de volle maan kijken in de polder.

Echt schaatsen was er niet bij, wel konden korte baantjes getrokken worden langs de randen van de polder. Hier ligt weinig water. De schade is bovendien beperkt als je toch door het ijs zakt.

Met een nachtvorst van bijna -7 graden Celsius was het aannemelijk dat het ijs dik genoeg zou zijn in de polder. Doordat het windstil was, kon de vorst niet voor genoeg ijsvorming zorgen. In de loop van deze zondagmiddag zal het ijs nog slechter worden zodra de temperatuur boven 0 komt.

