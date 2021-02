Eerste schaatsers op de Ryptsjerksterpolder

zo 31 januari 2021 09.06 uur

RYPTSJERK - Een stevige nachtvorst van -6 tot -7 graden Celsius was niet genoeg om het ijs in de Ryptsjerksterpolder bij Ryptsjerk schaatsers een vrije slag te laten slaan. Leo Schuil uit Leeuwarden en Herman van der Geest uit Oudebiltzijl inspecteerden het ijs onder de volle maan en zagen dat het ijs hooguit 2 centimeter dik was.

Na wikken en wegen werd uiteindelijk besloten om de schaatsen toch maar onder te binden. Het duo werd even later bijgestaan door Jochem de Vries en Anna Heeringa uit Eastermar. Dat Anna 2 maanden geleden pas bevallen was van een tweeling hield haar niet tegen om het ijs te betreden.

Er konden op deze zondag alleen kleine stukjes geschaatst worden langs de rand. Het ijs kraakte en was flinterdun.

