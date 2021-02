Ruiter belandt met paard te water in Kollumerzwaag

za 30 januari 2021 18.08 uur

KOLLUMERZWAAG - Een ruiter is zaterdagmiddag met haar paard in het water belandt langs de Feartswei in Kollumerzwaag. De ruiter kon uit het water komen en raakte niet gewond.

De brandweer van De Westereen en een hulpverleningsvoertuig van Drachten werden opgeroepen om het paard uit het water te halen. Bij aankomst van de brandweer bleken omstanders al bezig te zijn om het paard uit het water te halen.

Het paard bleek alleen nog met zijn hoofd boven het water uit te steken. De brandweer heeft met een verreiker het paard uit de sloot getakeld. Het hulpverleningsvoertuig bleek bij aankomst niet meer nodig te zijn.

Het paard is na de reddingsactie meegenomen door de eigenaresse.

