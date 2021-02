Fietsster gewond na aanrijding met auto

za 30 januari 2021 11.28 uur

GYTSJERK - Een vrouw is zaterdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Gytsjerk. De vrouw was met haar dochter folders aan het bezorgen op de aanrijding vond plaats op de kruising van de Canterlandseweg met de J. H. Riemersmastrjitte.

Zowel de politie als ambulance werden om 10.55 uur opgeroepen voor het ongeval. De vrouw is ter plaatse door het ambulancepersoneel behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.