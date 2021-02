Drachtster motorrijder onderuit in vlucht voor politie

za 30 januari 2021 10.16 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige motorrijder uit Drachten is vrijdagavond onderuit gegaan toen hij op de vlucht was voor de politie. De man kreeg om 21.05 uur - net de start van de avondklok - een stopteken op de Planetenlaan in Leeuwarden. Agenten hadden de man namelijk zonder kentekenplaat verlichting zien rijden over de Aldlânsdyk.

Bij het zien van de politie sloeg de Drachtster op de vlucht via de Anne Vondelingweg en de Groningerstraatweg. Daar raakt hij de stoeprand en vloog daarbij door de lucht. De man werd door de ambulance gecontroleerd. Hij was ongedeerd en is aangehouden.

Bij de insluiting bleek dat de verdachte ook nog 20 pillen en een kleine hoeveelheid opium bij zich had. Hij kreeg o.a. proces-verbaal voor: negeren stopteken, rijden zonder verlichting, niet voeren kentekenplaat, rijden zonder rijbewijs, snelheidsovertreding en de Opiumwet. Hij werd ingesloten en mocht zaterdag een verklaring afleggen.