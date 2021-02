Inbraak bij poetsbedrijf in Drachten

vr 29 januari 2021 16.09 uur

DRACHTEN - Het inbrekersgilde heeft vrijdagochtend een diefstal gepleegd bij poetsbedrijf Tuinstra aan de Ampèralaan in Drachten. Er werd tussen 6.10 uur en 6.15 uur een speciaal op maat gemaakt poetsrek voor vloermatten buitgemaakt. Bij een buurman werden trapleuningen meegenomen.

Raymond Tuinstra looft 200 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de dader(s). In de video is te zien dat ze in een auto met aanhanger reden.