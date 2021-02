'Gewiekste oplichter' moet zes maanden zitten

vr 29 januari 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 64-jarige oplichter 'kocht' een camping in België en verkocht meteen ook een chalet aan een 52-jarige Drachtster. Vrijdag werd de oplichter bij verstek door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot zes maanden cel. Hij werd ook verplicht de schade te betalen. Of dat zal lukken, is de vraag. Het is niet bekend wat de huidige verblijfplaats is van de oplichter.

Delen in de huuropbrengst

De man had de Drachtster voorgespiegeld dat hij kon werken op de Belgische camping die hij had 'gekocht'. Ook zou de Drachtster mede-eigenaar van een chalet worden, zodat hij kon delen in de huuropbrengst. Nietsvermoedend maakte de man ruim 4000 euro over. Hij heeft nooit een cent teruggezien.

Graai in de kas

Intussen had de oplichter een campingeigenaar in het Belgische Tintigny wijsgemaakt dat hij diens camping wel wilde kopen. De papieren waren al getekend, maar daar bleef het ook bij. De oplichter had wel een tijd op de camping verbleven en ook nog een graai in de kas gedaan en 350 euro weggegrist. Voor die diefstal stond de man vrijdag ook terecht. In 2018 kreeg de man een VW Up in gebruik van een garagebedrijf in Stadskanaal.

In België opgepakt

De auto moest na vijf dagen teruggebracht worden, maar dat gebeurde niet. Pas nadat de verdachte in het Belgische Turnhout was opgepakt, kon de garagehouder zijn auto ophalen. De zaken die rechter Gustaaf Wijnands vrijdag behandelde speelden in 2017 en 2018. Ze werden pas opgepakt, of konden pas opgepakt worden, toen bleek dat de verdachte in een andere zaak in hechtenis zat.

Zoon is meermaals bedreigd

Hij zat in de penitentiaire inrichting in Grave - onder Nijmegen - een gevangenisstraf van negen maanden uit, ook voor oplichting. De man houdt zich al jaren bezig met oplichting en flessentrekkerij. Zijn zoon vertelde de politie dat zijn vader al 25 jaar bezig is met mensen te bedriegen. De zoon is meermaals bedreigd omdat zijn vader afspraken niet nakwam. Hij typeerde zijn vader als iemand met veel charisma en overtuigingskracht, maar ook iemand met "waanbeelden en waanideeën".

"Gewiekste en vasthoudende oplichter"

De rechter wees de schadevorderingen van de gedupeerden toe. Voor het slachtoffer uit Drachten ging het om 4075 euro, de campingeigenaar kreeg 500 euro toegewezen. De schadevergoeding van het garagebedrijf, ruim 581 euro voor het ophalen en schoonmaken van de auto, werd ook gehonoreerd. Wijnands noemde de verdachte "een gewiekste en vasthoudende oplichter".