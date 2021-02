Voormalige CBS De Bron Damwâld verkocht

vr 29 januari 2021 10.33 uur

DAMWâLD - Voormalige christelijke basisschool De Bron aan de Wyger Martensstrjitte in Damwâld is verkocht aan Hekstra Bouwers en makelaar-taxateur Bert Adema. Op het terrein worden acht twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. In augustus zette gemeente Dantumadiel het voormalige onderwijsgebouw bij inschrijving in de verkoop. Tijdens de verkoopprocedure zijn er acht plannen ingediend.

"We kunnen ons als college goed vinden in het plan van Hekstra Bouwers en Bert Adema. Er is in onze gemeente veel vraag naar dit type woningen. Mooi dat de ondernemers dit in hun eigen dorp gaan realiseren." vertelt wethouder Gerben Wiersma. "We hebben vanuit de gemeente de omwonenden ook gevraagd om de plannen te beoordelen. Dit plan kan op veel steun rekenen van de buurt. Dat is erg belangrijk."

Het onderwijsgebouw kwam vorig jaar leeg te staan. CBS de Bron (nu: De Sprankeling) verhuisde in de zomer samen met de andere basisscholen van Damwâld naar de nieuwe Campus.