Politie blust brandje in bijkeuken in Dokkum

do 28 januari 2021 23.39 uur

DOKKUM - In een bijkeuken van een woning aan de Einekoer in Dokkum brak donderdagavond brand uit. Mogelijk was een kacheltje de oorzaak. De brandweer werd om 23.01 uur opgeroepen voor de brand.

De politie was eerder ter plaatse en wist de brand voor het grootste deel te blussen. De brandweer heeft daarna een nacontrole uitgevoerd en de bijkeuken en garage geventileerd.

