Burgumer (20) opgepakt vanwege online opruiing

do 28 januari 2021 17.56 uur

BURGUM - Een 20-jarige man uit Burgum is donderdag door de politie aangehouden vanwege opruiing. De politie kreeg vanochtend een melding dat de man in een chatgroep had opgeroepen tot gewelddadigheden. Hij riep op om te verzamelen bij de Jumbo in Dokkum en daarop hadden weer diverse mensen gereageerd.

De Burgumer kon na onderzoek naar zijn identiteit worden aangehouden. Het onderzoek loopt nog maar de politie laat weten dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten. Ook blijft de Burgumer enkele dagen vastzitten totdat hij voorgeleid wordt aan de rechter-commissaris.

"Denk goed na als je een bericht plaatst of deelt op social media of chatgroepen." aldus de politie.