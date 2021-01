T-diel betaalt geld regenwatersysteem terug

do 28 januari 2021 17.26 uur

BURGUM - Inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel, die verplicht een regenwatersysteem hebben moeten aanschaffen, krijgen hun geld terug. Het college van B&W kwam tot dit besluit en dit gaat de gemeente zo'n 1.3 miljoen euro kosten. De aanschafkosten, de installatiekosten en aantoonbare onderhoudskosten worden vergoed.

Mensen die tussen 2008 en 2018 een kavel in de gemeente kochten, moesten verplicht een regenwatersysteem afnemen. In een uitspraak van de rechter van 9 december jl. in een proefproces over deze verplichte is Tytsjerksteradiel niet in het gelijk gesteld. Het gemeentebestuur heeft deze week besloten om hiertegen niet in beroep te gaan.

In de raadsvergadering van 18 februari 2021 wordt aan de raad de gelegenheid geboden hierover het college wensen en bedenkingen mee te geven waarna naar verwachting in maart een definitief besluit valt.

Enkele eigenaren van een regenwatersysteem startten in 2019 na overleg met de gemeente een juridisch proces om duidelijkheid van de rechtbank te krijgen.