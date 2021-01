Vaccineren van thuiswonende 90-plussers gestart

do 28 januari 2021 17.15 uur

LEEUWARDEN - De 90-jarige Trienke Bus uit Nij Beets kreeg dinsdag als één van de eerste thuiswonende 90-plussers het coronavaccin toegediend in het WTC Expo in Leeuwarden. "Het is hier allemaal prima geregeld en ik ben blij dat ik gevaccineerd ben", aldus mevrouw Bus. Het is een kwieke dame en ze verveelt zich bepaald niet in coronatijd.

Zo is ze vaak aan het handwerken, computeren en gaat ze een blokje om. In haar omgeving is gelukkig nog niemand positief getest op corona. Het is van belang dat mensen zich blijven testen, ook voor wie al is gevaccineerd. De huidige maatregelen blijven dan ook van kracht.

Inmiddels zijn in drie dagen 380 Friese senioren van 90 jaar en ouder gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. De mobiele ouderen worden ingeënt in het WTC Expo in Leeuwarden, zij die wat minder goed ter been zijn worden gevaccineerd bij de eigen huisarts. De volgorde van vaccineren wordt bepaald door de Rijksoverheid, deze wordt continu geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt. Het RIVM verstuurt de uitnodigingen, wacht deze rustig af. Meer weten over vaccineren? Kijk op www.coronavaccinatie.nl.