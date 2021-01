Coronavirus: 14 bewoners overleden in 't Suyderhuys

do 28 januari 2021 13.09 uur

SURHUISTERVEEN - Er zijn tot op heden 14 bewoners van verzorgingstehuis 't Suyderhuys in Surhuisterveen overleden ten gevolge van het coronavirus. Zo'n twee weken terug ontstond er een uitbraak in het tehuis. Het gaat om 10% van de bewoners. Dat meldt Omrop Fryslân.

Kwadrantgroep laat weten dat het virus steeds meer onder controle is en dat er niet veel besmettingen bij komen. Wel zijn er nog altijd 50 medewerkers die ziek thuis zitten. Ook in het Haersmahiem in Buitenpost is het coronavirus uitgebroken onder personeel (9) en bewoners. Daar zijn tot op heden geen bewoners overleden ten gevolge van het virus. De uitbraak in Buitenpost was op één afdeling en daar is het voor nu bij gebleven.