Penningmeester uitvaartvereniging verduistert € 176.000

do 28 januari 2021 12.50 uur

LEEUWARDEN - In ongeveer zes jaar tijd drukte de penningmeester van uitvaartvereniging De Samenwerking uit Boornbergum ruim 170.000 euro achterover. Donderdag hoorde de inmiddels oud-penningmeester, een 53-jarige inwoner van Sneek, een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen zich eisen.

Rekening Nuon betalen

De penningmeester werd eind 2012 aangesteld, een paar maanden later begon hij met het achterover drukken van geld uit de verenigingskas. De eerste privébetaling die hij deed was aan de Nuon. De energierekening moest betaald worden omdat het gezin van de verdachte anders van het gas afgesloten zou worden. Het eerste schaap was over de dam, er zouden nog vele volgen.

De man deed internetaankopen met geld van de uitvaartvereniging, betaalde zijn hypotheekkosten, kocht een bedrijfsautootje, kocht spullen op veilingsites. In eerste instantie was het de bedoeling om geld van de uitvaartvereniging te lenen, zei hij. Hij wilde investeren in zijn bedrijfje, hij was zelfstandig cameraman en fotograaf, om het 'groter’ te maken. Op een gegeven moment werd het ene met het andere gat gevuld.

'Pot geld was van mij'

Bij de politie zei dat de verdachte dat het gebruiken van de rekening van de uitvaartvereniging voor privédoeleinden “te gemakkelijk” ging. “Ik zag op een gegeven moment de naam van de uitvaartvereniging niet meer op de pas staan. De pot geld was van mij”, verklaarde hij. Er was sprake van chronisch geldtekort in het gezin en de verdachte zelf zat al een tijdlang niet lekker in zijn vel.

'Troostkopen'

Zijn huwelijk was niet goed en eigenlijk had hij nooit veel geld omhanden gehad. Een vaste baan had hij niet en zijn bedrijfje bracht niet genoeg geld in het laatje. De verdachte sprak van zichzelf "sussen", de aankopen die hij deed waren "troostkopen". Door dingen te kopen probeerde hij zijn eigenwaarde op te krikken. Om de leden van de uitvaartvereniging een rad voor ogen te draaien, downloadde hij bankafschriften van de Knab Bank, waar hij ooit een rekening had, en paste ze aan.

Vervalste bankafschriften

Zo leek het of de uitvaartvereniging genoeg geld op de rekening had. Eenmaal per jaar werd hij gecontroleerd, de ledenvergadering kreeg de vervalste bankafschriften te zien. Behalve voor verduistering werd de man ook vervolgd voor valsheid in geschrifte. De zaak kwam aan het rollen toen uitvaartverzorgers bij de voorzitter aanklopten omdat rekeningen niet betaald werden.

Alles terugbetalen

Er had meer dan een ton op de rekening moeten staan, maar toen de voorzitter in september 2018 poolshoogte nam kreeg hij van de Rabobank te horen dat de vereniging rood stond. De Sneker heeft inmiddels hulp gezocht. Hij heeft de verduistering bekend en is van plan om alles terug te betalen. Officier van justitie Annemieke Kemkers verzocht de rechtbank om de gehele schadeclaim van de uitvaartvereniging - 176.847,80 euro - toe te wijzen. De officier sprak van "een zaak met alleen maar verliezers". De uitvaartvereniging is blut en de verdachte heeft geen contact meer met zijn inmiddels ex-vrouw en kinderen.

De rechtbank doet op 11 februari uitspraak.