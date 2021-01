Drachten: veel politie en rellen blijven uit

wo 27 januari 2021 22.08 uur

DRACHTEN - Door de inzet van veel politie en de mobiele eenheid is het woensdagavond rustig gebleven in Drachten. Om 22.45 uur maakte de politie bekend dat er tot dan twee aanhoudingen zijn verricht.

Aan het begin van de avond werden op diverse plekken inkomende voertuigen door de politie gecontroleerd. Omstreeks 20.00 uur was het enorm druk op De Kaden waarbij automobilisten rondjes reden. Veel mensen waren kennelijk nieuwsgierig wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren.

Noodverordening

Eerder op de dag kondigde burgemeester Rijpstra van Smallingerland een noodverordening aan waardoor de politie sneller kan optreden tegen wantoestanden.

Diverse plekken waaronder de testlocatie, het ziekenhuis en het gemeentehuis werden extra goed bewaakt in de avond. Na 21.00 uur werd het rustig in de stad. De politie was op dat moment nog volop aanwezig om mensen te controleren op een geldige reden vanwege de avondklok.

De politie wist woensdag al drie mannen aan te houden die verdacht worden van opruiing.

