Massale politie-controles in Drachten

wo 27 januari 2021 19.16 uur

DRACHTEN - Met vele eenheden is de politie woensdagavond begonnen met het controleren van passerende of inkomende voertuigen in Drachten. De politie is in opperste staat van paraatheid nadat er op social media opgeroepen was tot een demonstratie / rel. Eerder op de avond werd al bekend dat de politie hiervoor een minderjarige en 19-jarige man heeft opgepakt.

De politie en mobiele eenheid is op meerdere plekken gezien en ook de testlocatie van de GGD wordt extra gecontroleerd. Ook worden er op diverse plaatsen mobiele camera's geplaatst zodat de politie op deze wijze een extra oogje in het zeil kan houden.

Omstreeks 19.30 uur was het ontzettend druk in Drachten met auto's. Heel veel mensen komen een kijkje nemen en rijden rondjes over De Kaden.

