Noodverordening in de gemeente Smallingerland

wo 27 januari 2021 16.23 uur

DRACHTEN - Vanwege vrees voor wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde heeft burgemeester Rijpstra van de gemeente Smallingerland een noodverordening afgekondigd voor Drachten van 27 januari 2021 16.00 uur tot dinsdag 2 februari 2021 06.00 uur.

Via social media werd er opgeroepen om woensdagavond te 'demonstreren / rellen' in Drachten. Er is daarom ook een veiligheidsrisicogebied aangewezen voor heel Drachten van woensdag 27 januari om 16.00 uur tot en met donderdag 28 januari 2021 - 4.00 uur. Dit gold al voor het centrum van Drachten. De politie kan dan bijvoorbeeld preventief fouilleren.

Dankzij de noordverordening kunnen politieagenten mensen aanhouden als deze mensen de indruk wekken dat ze de openbare orde verstoren. Ook is het verboden om het gezicht te bedekken met bijvoorbeeld een bivakmuts of masker. Als aanwijzingen van de politie of handhavers niet worden opgevolgd, dan kunnen agenten direct optreden. Een celstraf van 3 maand of boete van 4350 euro kan het gevolg zijn als mensen niet direct luisteren.