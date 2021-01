Hof: tbs voor Drachtster die ex stalkte en ontvoerde

wo 27 januari 2021 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (49) die in oktober 2018 zijn ex-vriendin heeft gestalkt en ontvoer, is in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met voorwaarden. Diezelfde straf kreeg de man in maart vorig jaar van de rechtbank. Hij was zelf in beroep gegaan.

Stopteken van politiewagen

Samen met een onbekend gebleven handlanger heeft de Drachtster zijn ex ontvoerd. De vrouw reed op de Wâldwei toen ze dacht dat ze een stopteken kreeg van een politiewagen. In werkelijkheid was het de handlanger die haar naar een carpoolplaats dirigeerde. De man had zich als politieagent verkleed.

Afluisterapparatuur

De vrouw moest in de auto stappen, haar ex zat op de achterbank. Onderweg was er met een vuurwapen gedreigd en dreigden de mannen familieleden van het slachtoffer iets aan te doen. De vrouw werd thuisgebracht, de verdachte bleef overnachten. De man had afluisterapparatuur in de woning geplaatst en een gps-tracker onder de auto van de vrouw gehangen.

Verlatingsangst

Gedragsdeskundigen achtten een behandeling noodzakelijk: de Drachtster heeft een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en antisociale trekken. Hij kampte met verlatingsangst en kon moeilijk omgaan met het beëindigen van relaties. Hij was indertijd verslaafd aan kalmeringstabletten. Hij is twee keer eerder veroordeeld voor stalking. De vrouw kreeg een schadevergoeding van 3300 euro toegewezen.