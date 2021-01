Winters tafereel door dun laagje sneeuw

wo 27 januari 2021 11.10 uur

BEETSTERZWAAG - In een groot deel van noord Nederland viel woensdagochtend een dun laagje sneeuw. Omdat de temperatuur op de meeste plekken boven 0 was bleef het lang niet overal liggen. In het bos van Beetsterzwaag leverde het wel een mooi winters tafereel op.

Met name in de buitengebieden bleef de sneeuw toch nog aardig lang liggen. Tegen het einde van de ochtend was de meeste sneeuw weer verdwenen door de oplopende temperatuur.

FOTONIEUWS