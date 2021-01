Koelkast in brand gezet in Kootstertille

di 26 januari 2021 21.23 uur

KOOTSTERTILLE - De brandweer van Drogeham moest dinsdagavond opnieuw uitrukken voor een buitenbrand in Kootstertille. Deze keer was er in een parkje aan de Van Harinxmastrjitte een koelkast in brand gezet.

De brandweer rukte om 21.06 uur uit en deze keer kon dat weer gewoon met de tankautospuit. Eerder op de avond wilde de brandweerauto niet starten vanwege een probleem met de versnellingsbak. Dat was inmiddels opgelost. De brand kon in rap tempo worden geblust en de brandweerploeg keerde om 21.20 uur alweer terug naar de kazerne.

