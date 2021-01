Brandweer komt in busje, brandweerauto kapot

di 26 januari 2021 20.11 uur

DROGEHAM - De brandweer van Drogeham moest dinsdagavond uitrukken in hun personenbus. De brandweerauto bleek namelijk kapot te zijn. De brandweerlieden werden om 19.45 uur opgeroepen voor een brand in Kootstertille.

Op de kazerne in Drogeham werd duidelijk dat de vuurvechters een probleem hadden. De brandweerauto wilde niet starten. De brandweerlieden besloten daarop om in een personenbus ter plaatse te komen. Er waren losse slangen meegenomen zodat de brand in Kootstertille alsnog geblust kon worden.

