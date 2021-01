Picknickbank in vuur en vlam in Kootstertille

di 26 januari 2021 19.59 uur

KOOTSTERTILLE - Een picknickbankje is dinsdagavond in brand gezet in Kootstertille. Het ging om een bankje in een speeltuintje aan de Willem Lodewijkstrjitte.

De brandweer werd om 19.45 uur opgeroepen voor de brand. De brandweerlieden hebben de brand geblust. Ze hadden flinke vertraging omdat hun brandweerauto niet wilde starten (klik op link voor meer info).

