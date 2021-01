Drachtster steelt van de stort: werkstraf

di 26 januari 2021 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige Drachtster had begin april vorig jaar samen twee anderen spullen gestolen uit de elektro-container op de milieustraat van Omrin in Gorredijk. Dinsdag werd hij door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur waarvan de helft voorwaardelijk.

Gat in het hek

De dieven waren 's nachts door een gat in het hek naar binnen geslopen. Ze hadden het vooral gemunt op de container met elektrische apparaten. De Drachtster erkende dat hij in elk geval een boormachine, een dvd-speler, een versterker en een weerstation had weggenomen. Zijn mededaders hadden een koffiekan, een laptop, een telefoon, bloembakken en kleding weggenomen.

"Beetje meegesleept"

Als de spullen het nog deden zou hij ze zelf gaan gebruiken, zei de Drachtster. Hij beweerde dat hij "een beetje was meegesleept" door de anderen. "We dachten, het is toch al weggegooid". In augustus vorig jaar werd hij in Eastermar betrapt met ruim drie gram speed op zak.

Afgekickt

De man is vaker veroordeeld, voor diefstallen, en er staan nog een viertal zaken open. In al die zaken zou het gaan om rijden onder invloed. Inmiddels is de Drachtster volgens eigen zeggen van de drugs af. Op de vraag hoelang hij al is afgekickt, luidde het antwoord: "Tweeënhalve week".

Behandelen voor drugsverslaving

De officier van justitie sprak van "een brutale diefstal". "Er zit niet voor niets een hek om het terrein", aldus de officier. Zij eiste 40 uur werken plus 40 uur voorwaardelijk. De rechter vonniste conform en bepaalde dat de Drachtster zich bij de reclassering moet melden en dat hij zich moet laten behandelen voor zijn drugsverslaving.