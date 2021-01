Lagere straffen voor mishandeling met bahco

di 26 januari 2021 15.35 uur

LEEUWARDEN - Voor het medeplegen van zware mishandeling met voorbedachte rade zijn een inwoonster van Grou (29) en een 46-jarige Leeuwarder dinsdag veroordeeld tot zes maanden cel en zes maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden veel hogere straffen geëist: 6 jaar cel voor de vrouw en 5 jaar voor de Leeuwarder.

Zware mishandeling

Omdat de rechtbank tot een andere kwalificatie kwam van het delict, kwamen er veel lagere straffen uit de bus. Het OM vond dat beide verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan medeplegen van een poging tot moord. Volgens de rechtbank is er sprake geweest van zware mishandeling van een 34-jarige man uit Kootstertille. De verdachten hebben de man in de zomer van 2019 naar de woning van de vrouw gelokt.

Foptelefoontje

De vrouw had een foptelefoontje gekregen waarin de beller beweerde dat er een seksadvertentie van de Grouse in de Kollumer Courant geplaatst zou worden. Het ging om een grap maar de verdachten namen het telefoontje serieus op. De vrouw dacht de Kootstertilster erachter zat, hij was de enige persoon die zij kende die in de Wâlden woonde. De man werd naar de woning gelokt, waar hij door de Leeuwarder met een bahco werd mishandeld.

Tbs met dwangverpleging

De Kootstertilster slaagde erin de bahco afhandig te maken en ging op zijn beurt de Leeuwarder te lijf. Die ging knock out. Toen de Leeuwarder bij bewustzijn kwam, kreeg hij opnieuw klappen en trappen van de Kootstertilster. Die is vorig jaar juli wegens poging tot doodslag veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank oordeelde dat hij in eerste instantie uit zelfverdediging had gehandeld. Hij had echter de grenzen van de noodzakelijke verdediging overschreden toen hij de Leeuwarder voor de tweede keer te lijf ging. De Kootstertilster is in beroep gegaan.

Stoornissen

De Leeuwarder liep zwaar hersenletsel op, waarvan hij nog steeds niet is hersteld. Hij kan zich niets meer van de bewuste avond herinneren. De rechtbank hield er bij het bepalen van de strafmaat rekening mee dat de man zwaar is toegetakeld. Bij de Grouse liet de rechtbank meewegen dat de vrouw niet heeft deelgenomen aan het geweld. Zij was de woning ontvlucht. Bij haar is een borderline stoornis en een autistische stoornis vastgesteld. Op basis van de persoonlijkheidsproblematiek adviseerde de rechtbank Justitie om onderzoek te doen naar "een passend detentieregime" voor de Grouse. De twee moeten een schadevergoeding van 2700 euro aan de Leeuwarder betalen.