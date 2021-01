Dokkumer schilderij tijdelijk naar het Rijksmuseum

di 26 januari 2021 15.23 uur

DOKKUM - Vandaag is het schilderij "Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden" van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum vervoerd. Van 12 februari tot en met 31 mei is het schilderij te bewonderen in een tentoonstelling over de slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Het schilderij uit 1697 is één van de topstukken van de gemeente Noardeast-Fryslân. De afbeelding toont een gezelschap met de toenmalige burgemeester van Dokkum. Bijzonder is dat er drie tot slaaf gemaakte bedienden op het schilderij staan afgebeeld.

Het schilderij is vaker uitgeleend aan een museum voor een tentoonstelling van landelijk of internationaal niveau. Het thema voor deze tentoonstelling is 'Slavernij'. In het verleden heeft Nederland een grote rol gespeeld bij de slavernij en zelfs in Dokkum zijn daar sporen van terug te vinden.

De tentoonstelling is al een keer uitgesteld vanwege het coronavirus. Het is te hopen dat de lockdown niet verlengd wordt. Via deze link kun je voorstellingen digitaal beleven.