ANWB AutoMaatje vervoert ouderen naar vaccinatie-plek

di 26 januari 2021 13.22 uur

JISTRUM - Het vaccineren van ouderen tegen het coronavirus gaat komende week vervroegd van start. Oudere inwoners uit Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel die bijvoorbeeld niet goed kunnen lopen, kunnen gebruik maken van ANWB AutoMaatje. De vrijwillige chauffeurs brengen hen tegen een kleine vergoeding naar de vaccinatielocatie in Leeuwarden.

Vervoer naar vaccinatielocatie

Wie hulp nodig heeft om bij de vaccinatielocatie te komen, kan zich via KEaRN aanmelden bij ANWB Automaatje Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Dat kan telefonisch op maandag en woensdag tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 06-23793788. Tegen de tijd dat dag en tijdstip van de afspraak bekend zijn, wordt er contact gelegd tussen beide partijen en worden de ritten ingepland.

Het vaccineren van de thuiswonende ouderen die mobiel zijn, gebeurt bij de GGD-vaccinatielocatie bij het WTC in Leeuwarden. De groep van 85- tot 90-jarigen ontvangt deze week een uitnodiging via het RIVM en kan voor het maken van een afspraak bellen met een speciaal landelijk nummer. Mobiele 90-plussers worden rechtstreeks uitgenodigd door de huisarts om via het landelijke callcenter een afspraak te maken. De huisarts beoordeelt de mobiliteit van zijn patiënten. Wie niet mobiel genoeg is om naar een centrale priklocatie te gaan, wordt op een later moment door de huisarts ingeënt.

ANWB AutoMaatje

Sinds 9 november 2020 biedt KEaRN (in samenwerking met de ANWB) AutoMaatje aan. Binnen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is dit een nieuwe aanpak, waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten brengen naar de plek van bestemming waar ze zelfstandig niet kunnen komen. Het sociale aspect (gezellig een praatje onderweg en het opdoen van nieuwe contacten) is hierbij heel belangrijk.

Omdat er de komende tijd veel chauffeurs nodig zijn, doet coördinator Klaske Siersema een oproep aan mensen die wat willen doen voor een ander en in het bezit zijn van een auto. Zij kunnen zich aanmelden als chauffeur. Dit kan door het sturen van een e-mail naar automaatje@kearn.nl of door contact op te nemen met KEaRN via 0511-465200 (op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur).