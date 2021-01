Nieuwe raadsgriffier voor de gemeente Opsterland

di 26 januari 2021 13.18 uur

BEETSTERZWAAG - Per 1 februari 2021 heeft de gemeente Opsterland een nieuwe raadsgriffier. Thomas Oosterhaven neemt het stokje over van Ieke Zwart. Mevrouw Zwart gaat na 14 jaar dienstverlening bij de raad van Opsterland met pensioen.

"Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en kunde vanaf nu belangeloos in te zetten voor de maatschappij", aldus mevrouw Zwart. De 60-jarige gaat met pensioen. De raad van de gemeente Opsterland is mevrouw Zwart zeer dankbaar voor haar tomeloze inzet en professionele ondersteuning.

Thomas Oosterhaven volgt Ieke Zwart met ingang van 1 februari 2021 op. De 37-jarige Oosterhaven werkte vanaf 2019 in dienst van de Gemeente Waadhoeke als directiesecretaris. Daarvoor was hij vier jaar raadsgriffier in de Gemeente Vlieland.