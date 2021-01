Hond bijt fietser: boete voor baasje

di 26 januari 2021 12.25 uur

LEEUWARDEN - Dat hij een fietser met een hondenriem zou hebben mishandeld, daarvan werd een 63-jarige inwoner van Twijzel vrijgesproken. De politierechter veroordeelde de Twijzeler dinsdag wel voor de mishandeling van de fietser: de rechter achtte bewezen dat de man de fietser bij de nek had gegrepen.

In de kuit gebeten

Daar was het een en ander aan voorafgegaan. De hond van de Twijzeler had de fietser in de kuit gebeten. Volgens de verdachte was de hond hem ontglipt en had het dier de fietser te grazen genomen. Die probeerde met zijn fiets de hond van zich af te houden. Volgens de Twijzeler had de fietser ook koffie over de hond gegooid en ging de man maar door de viervoeter te schoppen.

In de nek pakken

"De hond deed niks meer en hij trapte maar door", zei de Twijzeler tegen rechter Marja Noorman. Hij greep in, door de fietser in de nek te pakken. "Ik dacht, nu is het over, ik laat mijn hond niet doodtrappen". Volgens de fietser was de verdachte hem met de hondenriem te lijf gegaan.

Striem in de hals

De man zou hem in het gezicht en in de nek hebben geslagen. Een vage foto in het dossier van een striem in de hals moest dat onderstrepen. Volgens de fietser had de huisarts geconstateerd dat hij, naast een beenwond door de beet van de hond, een hersenschudding had opgelopen. De man zou last hebben gekregen van duizelingen, waardoor hij een poosje zijn werk niet kon doen.

Stevig vastpakken

Hij wilde de misgelopen inkomsten, 600 euro, op de verdachte verhalen. Officier van justitie Liselotte de Vroome twijfelde er niet aan dat er sprake was geweest van fysiek contact. Over de oorzaak van de striem in de nek was de officier minder zeker. Dat zou volgens De Vroome ook het gevolg kunnen zijn van heel stevig vastpakken. Wat de hersenschudding betrof was er geen officiële verklaring van de huisarts.

"Met kracht bij de nek pakken"

De Vroome vond dat de Twijzeler moest worden vrijgesproken van het slaan met de riem. Wel kon hij veroordeeld worden voor "het met kracht bij de nek pakken". De officier kon zich voorstellen dat de verdachte opkwam voor zijn hond. "Maar het begint wel met een bijtende hond". De Vroome eiste een boete van 400 euro.

Geen noodweer

De rechter ging daarin mee. Noorman honoreerde het pleidooi van advocaat Erik Stoeten niet. Hij vond dat er sprake was van noodweer: de verdachte kon niet anders, hij moest wel ingrijpen vond Stoeten. "Hij wou niet dat zijn hond werd doodgemaakt". Dat verweer passeerde de rechter. Zij bepaalde wel dat het verzoek tot schadevergoeding niet toegekend kon worden, de claim was onvoldoende onderbouwd.