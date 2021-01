Jongeren bedreigd met mes en geslagen met rooster

ma 25 januari 2021 16.05 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige inwoner van Wolvega is maandag veroordeeld tot een werkstraf. De man heeft op 8 december 2019 bij de plaatselijke Albert Heijn een groepje jongeren bedreigd met een mes. Een vrouw uit Hurdegaryp kreeg 30 uur werkstraf. Zij had iemand met het rooster van een asbaktegel in het gezicht geraakt.

Bedreigd op social media

De Wolvegaster had een zogeheten isolatiemes bij zich, wat wordt gebruikt om isolatiemateriaal te snijden. Hij had het mes in zijn werkbus liggen. De man was naar de Albert Heijn in zijn woonplaats gekomen omdat zijn stiefdochter al een poosje door leeftijdgenoten op social media werd bedreigd. Hij wilde de jongeren erop aanspreken en zeggen dat ze zijn stiefdochter met rust moesten laten.

Mes 'vanuit het niets' tevoorschijn gehaald

Over de toedracht liepen de lezingen nogal uiteen. Volgens de verdachte kwamen de jongeren dreigend op hem af, hij gebruikte het mes om ze van zich af te houden. Volgens een van de jongeren die aangifte van bedreiging had gedaan had de Wolvegaster “vanuit het niets” het grote mes tevoorschijn gehaald. De man zwaaide met het mes en maakte stekende bewegingen.

Boodschappen doen

De Wolvegaster gaf toe dat hij met het mes had gedreigd. "Dat is heel dom geweest", erkende hij. Hij had het mes later bij de Albert Heijn afgegeven. Een 39-jarige vrouw uit Hurdegaryp stond ook terecht. Zij beweerde dat ze bij toeval bij het voorval verzeild was geraakt. Zij was met een paar jongeren naar de Albert Heijn gegaan om boodschappen te doen voor een verjaardagsfeestje. Toen het uit de hand dreigde te lopen, had ze een rooster van een asbaktegel gepakt om zich te verweren.

Uit noodweer gehandeld

Daarmee had ze een vrouw die bij de verdachte was in het gezicht geraakt. De vrouw moest ook voorkomen, voor mishandeling. Haar advocaat Harvey Crozier vond dat zijn cliënte uit noodweer had gehandeld. De vrouw voelde zich verantwoordelijk voor de kinderen die ze bij zich had. “Zij werd geconfronteerd met een man die een mes trekt”, aldus Crozier.

Niet aangevallen

Daar ging rechter Remco-Jan Maring niet in mee. Volgens de rechter werd de Hurdegarypse niet aangevallen door het slachtoffer. De vrouw kreeg een werkstraf van 40 uur. Ze moet 400 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen. De Wolvegaster kreeg 60 uur taakstraf. De rechter hield er rekening mee dat de man zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en tot inkeer is gekomen.