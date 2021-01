Scooterrijder mee naar bureau tijdens avondklok

ma 25 januari 2021 15.39 uur

DRACHTEN - Een scooterrijder moest zondagavond mee naar het bureau nadat hij omstreeks 21.45 uur door de politie werd staande gehouden op de Middelwyk in Drachten. De man had ten eerste geen geldige reden waarom hij op straat was. Bovendien was hij onder invloed van alcohol, zo bleek uit een blaastest.

Aan het bureau moest de man meewerken aan een ademanalyse.