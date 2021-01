'Illegale lozing benzine zorgt voor stankoverlast'

zo 24 januari 2021 19.15 uur

HURDEGARYP - De brandweer moest zondag om 18.37 uur uitrukken voor een 'vreemde lucht' in de straten Reidplom en De Bolle in Hurdegaryp. Buurtbewoners roken een vreemde lucht en hadden de hulpdiensten gebeld.

Mogelijk is er in de woonwijk een illegale lozing van benzine op het riool gedaan. Dit zou de stankoverlast veroorzaakt hebben. De brandweer heeft ter plaatse een paar rioolputten geopend om de zaak te onderzoeken. In meerdere straten werden putdeksels verwijderd om de dump-locatie te kunnen vinden.

Een paar maand geleden vond vermoedelijk een zelfde lozing plaats maar die werd enkele straten verderop waargenomen. Mogelijk heeft één en ander met elkaar te maken. De brandweer heeft ook in een aantal woningen metingen verricht in verband met de vreemde lucht.