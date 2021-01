Handtekening-actie tegen windmolen bij Moddergat

zo 24 januari 2021 19.00 uur

MODDERGAT - Er is deze week een handtekening-actie opgezet tegen de komst van een nieuwe windmolen bij Moddergat. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft vergunning verleend aan de Stichting Dorpsmolens Ternaard om de huidige molen bij de Fûgelpits in Moddergat te vervangen. De nieuwe molen krijgt een tiphoogte van 60 meter en is daarmee 20 meter hoger dan de oude.

Bezorgde burgers en organisaties hebben de handtekening-actie op touw gezet. Er zijn dit weekeinde al ruim 350 handtekeningen achtergelaten. "Het is opvallend, maar niet gek dat veel van de ondertekenaars afkomstig zijn uit Paesens-Moddergat, Nes en Oosternijkerk", vertelt één van de initiatiefnemers, Anne-Goaitske Breteler. Veel inwoners uit die omliggende dorpen, waren klaarblijkelijk niet goed op de hoogte van de nieuwe plannen. "Je merkt dat ze er behoorlijk van schrikken, want door het weidse landschap hier, heeft bijna iedereen er direct mee te maken."

Ook inwoners die al actie hadden ondernomen, sluiten zich nu weer aan. Hun eerdere pogingen waren tevergeefs; de bezwaarcommissie van de gemeente stelde namelijk dat alleen de direct omwonenden binnen een straal van 601 meter van de turbine, hinder zouden kunnen ervaren. Er vallen vier adressen binnen deze afstand.

De actievoerders willen de petitie/handtekeningen t.z.t. aanbieden aan het college van B&W om aan te tonen dat er geen draagvlak is voor een nieuwe windturbine.

Link naar actie: wwww.geenmolenmoddergat.petities.nl