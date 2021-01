Klaas van der Woude stopt als dirigent bij De Bazuin

zo 24 januari 2021 16.52 uur

OENTSJERK - Dirigent Klaas van der Woude (1954) heeft zijn vertrek aangekondigd bij brassband De Bazuin Oenkerk. Na een succesvolle samenwerking van 35 jaar heeft Van der Woude aangekondigd dat dit zijn laatste seizoen is bij de kampioensdivisieband uit Oentsjerk.

De Bazuin Oenkerk is Klaas veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend. Zijn vakkennis, passie, energie en creativiteit zijn de basis geweest voor alles wat het orkest in de laatste decennia heeft bereikt.

Sinds de aanstelling van Klaas van der Woude in 1986 klom De Bazuin Oenkerk op naar het hoogste amateurniveau in Nederland. Dit resulteerde in 1995 in het eerste Nederlands kampioenschap. Sindsdien wist hij het niveau van het orkest consequent op een hoog peil te houden.

Ook vandaag nog komt brassband De Bazuin Oenkerk uit in de concertafdeling. Het Nederlands kampioenschap is zesmaal veroverd en daarnaast waren er ook titels bij de Swiss Open, Euro Brass en Survento. Een onbetwist hoogtepunt was het bereiken van de tweede plaats bij het Europees kampioenschap van 1999.

In de slipstream van het stijgende niveau ontwikkelde ook de vereniging zich. Zo stond Van der Woude aan de basis van het jaarlijkse Valentijnsconcert. Sinds 1986 bedenkt en arrangeert hij hiervoor het programma. Sinds het Valentijnsconcert in 2009 is verhuisd naar theater De Lawei in Drachten, geldt het als best bezochte concert van een brassband in Nederland.

Onder leiding van Klaas van der Woude heeft De Bazuin Oenkerk succesvol samengewerkt met diverse regionale artiesten. Dit heeft onder andere geleid tot nummers die al jaren hoog in de Fryske top 100 staan: De Bugel fan Looft den Heer (Simmer 2000) en Gabriella’s Liet.

Voor zijn inspanningen om nieuwe impulsen te geven aan de amateurmuziek, bijvoorbeeld door jonge regionale talenten een podium te geven of door nieuwe en verrassende muzikale combinaties te bedenken, werd Van der Woude in 2008 gewaardeerd met de Buma Brass Award.

Klaas van der Woude is naast zijn werk als dirigent ook internationaal bekend door zijn vele arrangementen voor brassband, harmonie en fanfare. Daarnaast is hij werkzaam als hoofdvakdocent directie op het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

Door de coronapandemie heeft De Bazuin Oenkerk sinds oktober niet meer als orkest gespeeld. Uiteraard hoopt iedereen bij de vereniging dat het mogelijk zal zijn om dit seizoen op een passende manier afscheid te kunnen nemen van Klaas.