Avondklok: 3.600 boetes in eerste nacht in Nederland

zo 24 januari 2021 12.17 uur

BURGUM - De politie heeft in de eerste nacht ruim 3.600 bekeuringen gegeven voor overtreding van de avondklok. Provinciale cijfers kon de politie niet geven. Ook in Friesland zijn er zeker een tiental mensen beboet maar het blijft onbekend hoeveel precies.

Avondklok eerste nacht

Het beeld op straat was volgens de politie na de ingang van de avondklok overwegend rustig. Er kwam landelijk in de afgelopen nacht 20 procent minder meldingen binnen in vergelijking met een normale zaterdag. Van de mensen die zijn gecontroleerd had 80 procent de juiste papieren bij zich.