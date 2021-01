Rommel in schoorsteenpijp woonboerderij vat vlam

za 23 januari 2021 17.40 uur

BUITENPOST - De brandweer van Buitenpost rukte zaterdag om 16.36 uur voor een schoorsteenbrand aan de Rohelsterweg in Buitenpost. Er was brand ontstaan in de pijp op de schoorsteen van de woning met rieten kap.

Naast de brandweer van Buitenpost werd ook de hoogwerker van Drachten ingeschakeld om de pijp op het dak te inspecteren. De brandweer heeft deze verwijderd en er bleek allemaal rommel in te zitten dat vlam had gevat. Mogelijk betrof het een vogelnest of de restanten daarvan.

FOTONIEUWS