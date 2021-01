Auto botst op vangrail op snelweg A7

za 23 januari 2021 09.24 uur

KORTEHEMMEN -

Een automobilist is vrijdagnacht met zijn voertuig tegen de vangrail gereden op de snelweg A7 ter hoogte van Kortehemmen. Door onbekende oorzaak was de bestuurder in de slip geraakt en hij probeerde nog te corrigeren met de handrem. Dit lukte niet en de auto belandde in de vangrail.

Aanvankelijk werd de brandweer opgeroepen voor het ongeval maar de bestuurder kon het voertuig zonder hulp verlaten. De brandweer kon 4 minuten na de melding al terugkeren. De politie zette tijdelijk één rijstrook af voor het passerende verkeer. Een berger heeft de auto weggesleept. De bestuurder raakte niet gewond.