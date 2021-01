Vier konijnen gedumpt langs MÃ»ntsegroppe

Vier konijnen gedumpt langs Mûntsegroppe

vr 22 januari 2021 20.48 uur

ROTTEVALLE - Vier witte konijnen zijn deze week in een doos gedumpt langs de Mûntsegroppe bij Rottevalle. Een 54-jarige en een 67-jarige man, beiden afkomstig uit Kootstertille, ontdekten vrijdag de dumping en ze zagen dat één konijn al dood was. De drie andere konijnen zaten verkleumd in de berm.

De dierenambulance van Drachten is ter plaatse gekomen om de konijnen op te halen.

