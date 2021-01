Ideeën clubs zijn leidend aanleg 'gratis' sportveld

vr 22 januari 2021 15.30 uur

BURGUM - De motie 'gelijk speelveld' van GroenLinks, PvdA en VVD is donderdagavond in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel verworpen. De motie moest ervoor zorgen dat alle sportclubs de mogelijkheid zouden krijgen dat de gemeente een sportveld - kortgezegd - voor hen koopt of uiteindelijk betaald.

De aanleiding voor de motie was het feit dat er nu selectief clubs zouden profiteren van bijvoorbeeld kunstgrasvelden op kosten van de gemeente. FC Burgum en de korfbalclub in Oentsjerk zijn hiervan voorbeelden. Andere clubs hebben het nakijken. Zo wilde PSV De Mennoruiters uit Burgum een weiland aanschaffen voor het paardrijden. Zij visten achter het net.

Douwe Hooijenga (ChristenUnie) vond het besluit over het kunstgras in Oentsjerk destijds 'niet bepaald chique'. De motie van vandaag ging wat hem betreft ook nergens over. "Dizze moasje is foar wat my betreft únsinnich om te behanneljen." Hij gaf de mogelijk dat elke politieke partij een motie kan indienen voor zoiets. Als de meerderheid daarmee akkoord gaat, dan moet het gemeentebestuur het uitvoeren. D'66 vond de motie te ver gaan omdat je dan los van de inhoud zaken gaat vastleggen.

Frans Haenen (CDA) kon zich ook niet in de motie vinden. "Iedereen is bij deze raad welkom om een voorstel in te dienen en dan bespreken we dat. Op basis daarvan nemen we dan een besluit.... Deze motie voegt niets toe....." FNP'er Nijboer was ook niet te porren voor de motie. In zijn ogen zijn er al voldoende mogelijkheden.

De motie werd uiteindelijk met 13 stemmen tegen (indieners met 9 voor) verworpen.