Fittie Gert en Dineke over bouwen in Burgum afgekapt

vr 22 januari 2021 14.40 uur

BURGUM - Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel ontstond donderdagavond een ongebruikelijke fittie tussen raadslid Gert van der Meijden (CDA) en Dineke Wagenaar (VVD).

De aanleiding was Wagenaar's opinie-artikel in het Friesch Dagblad over woningbouw in de gemeente "Ze geeft daarin aan wat er allemaal fout gaat in haar ogen maar zij geeft geen alternatieven" aldus Van der Meijden. Hij kon het niet laten om via vragen halfuurtje Wagenaar tot verantwoording te roepen: "Misschien wat ongebruikelijk maar wij voeren het gesprek graag via deze raad...."

Van der Meijden gaf aan dat Wagenaar het bouwen in De Warren zelf had tegengehouden ondanks het verkiezingsprogramma en ook anderen van achterkamertjespolitiek beschuldigd.Hij wilde weten of zij betere ideeën had en waarom zij deze niet met de raad deelde.

Burgemeester erkende dat de vraag wat ongebruik was maar gaf daarop Wagenaar het woord. Zij was daar blij mee. "Ik fyn it leuk dat ik op dizze manier in poadium krij." Er werd nee gestemd tegen De Warren omdat anders bouw in de andere dorpen mogelijk op slot gezet zou worden. Verder gaf ze een simpele oplossing om elk dorp een tiental woningen te geven en Burgum wat meer. "No sit ik hjir trije jier yn de ried en dat dit sa lang duorje moat.... It sit my tot hjir...... Ik skamje my hjir foar...."

De discussie werd na een paar kleine interrupties gestopt. Bekijk de video voor het gehele debat.