Asbest en banden gedumpt bij gasveld

vr 22 januari 2021 14.17 uur

DE TIKE - Bij het gasveld van Vermilion aan de Tikewei bij De Tike is deze week een illegale dumping gedaan. Er werd een partij autobanden en asbest in zwarte zakken aangetroffen. Het is onbekend hoelang het afval daar al ligt.

De gemeente Smallingerland en/of Tytsjerksteradiel zijn op de hoogte gesteld van de dumping. De locatie is op de grens van de twee gemeenten. Medewerker zullen het afval z.s.m. opruimen.

