Max Lifestyle en &Uzelf vestigen in de Molkfabryk

vr 22 januari 2021 10.15 uur

BURGUM - Sinds het najaar is Burgum, ondanks de coronacrisis, toch zomaar twee bruisende ondernemingen rijker. In oktober 2020 vestigden personal trainingsstudio Max Lifestyle én trainings- en adviesbureau &Uzelf zich in de Molkfabryk aan de Burgumerdaam. En dat deze twee bedrijven dat op hetzelfde moment en samen op deze unieke locatie doen, dat is geen toeval.

"Het doel is om mensen en bedrijven op persoonlijke, proactieve maar vooral duurzame manier naar een gezonde lifestyle en coherent ondernemerschap te begeleiden", geeft Anco aan. "We willen een bruisende plek creëren waar mensen zich goed voelen en waar nieuwe samenwerkingen ontstaan. We brengen letterlijk en figuurlijk ondernemers en professionals in balans en bieden een plek om te ontspannen en meer te zijn dan ondernemer! Als we er zo samen in slagen de regio een stukje coherenter en gezonder te maken, dan is onze missie geslaagd."

Twee verschillende bedrijven, één gezamenlijke missie

Anco van der Vliet, eigenaar van &Uzelf, deelt op een praktische en verbindende manier zijn kennis en ervaringen met andere ondernemers. Hij richt zich met zijn training en advies met name en heel bewust op MKB-ondernemers, die op zoek zijn naar een gezondere balans tussen werk en privé of een verdieping in hun (bedrijfs)ontwikkeling. "Wanneer je als ondernemer tevreden bent en dit uitstraalt, heeft dit invloed op je thuissituatie, team en klanten. Ik gun iedereen concrete handvatten om dit te bereiken. Hieraan wil ik mijn bijdrage leveren."

Evert Couperus runde eerder ruim 20 jaar een sportschool in Veenwouden. De opzet van de personal trainingsstudio is anders: kleinschaliger, vanuit het hart en met een duidelijke visie. "Vanuit het credo 'moving is medicine' wil ik mensen aanzetten om te gaan bewegen. Beweging -in combinatie met de juiste voeding- is de beste preventieve en natuurlijke therapie die er is. Een sterk lijf geeft je energie, vergroot je weerstand en ook je mentale (veer)kracht. Daar kan geen enkel medicijn tegenop. Een bewustwording die in deze tijd steeds groter wordt!"

Vanuit de gezamenlijke locatie in de Molkfabryk gaan ze samenwerken, waarbij de eigenheid van elk bedrijf behouden wordt en ze synergie zoeken met andere ondernemers. Ze hopen mensen vanuit verschillende disciplines het beste uit zichzelf te kunnen laten halen om zo een gezonde toekomst tegemoet te gaan.

Van samen trainen naar samen werken

Anco en Evert leren elkaar kennen in 2019, wanneer Evert de training 'Coherent Ondernemen' volgt die Anco geeft met &Uzelf. Er is een klik, de training levert mooie gesprekken en inzichten op en een vriendschap ontwikkelt zich. Inmiddels trainen beide ondernemers ruim een jaar wekelijks samen. Een uur sporten en een uur ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en zakelijke vraagstukken. Een prachtige win/win situatie. "En alles vanuit vertrouwen en zonder geschuif van geld. Elkaar kunnen helpen is de grootste winst", vertelt Evert.

En daar zien de mannen een duidelijke gezamenlijke rode lijn in hun ambities. Mensen helpen verder te komen en het beste uit zichzelf te halen, of dat nu vanuit het lijf of vanuit de geest is. En samenwerken is leuker dan alleen, geeft nog meer energie! Ze gaan daarom op zoek naar een locatie om de samenwerking meer vorm te geven.

Fryslân coherent en gezond maken vanuit Burgum

Die basis vinden de ondernemers in de Molkfabryk in Burgum. Een unieke locatie, die uit wil groeien tot dé groene ontmoetingsplek voor ondernemende denkers en doeners uit het Noorden waar creativiteit, cultuur en business samenkomen.

Helaas gooit de landelijke lockdown op dit moment - zoals bij veel ondernemers - roet in het eten om alle activiteiten helemaal te ontplooien. En dat is jammer, na een vliegende start. Zodra het weer toestaan is worden alle trainingen weer opgepakt.

