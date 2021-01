Avondklok: controle op bepaalde adressen in T-diel

do 21 januari 2021 21.38 uur

BURGUM - Zodra de avondklok zaterdagavond in werking is gesteld, zal er in de gemeente Tytsjerksteradiel extra gecontroleerd worden door de politie. Dat maakte burgemeester Jeroen Gebben donderdag bekend tijdens de raadsvergadering. "Der wurdt ekstra plysje kapasiteit frijmakke. Wy ha in list mei adressen dy't ekstra oandacht fan ús krije."

De burgemeester liet weten dat er tijdens de jaarwisseling in de gemeente diverse feestjes zijn gehouden waarbij tientallen mensen aanwezig waren. Die vonden plaatsen in Tytsjerk, Burgum en richting Noardburgum. Ook zijn alle jeugdketen in de gemeente inmiddels benaderd met het dringende verzoek om te sluiten vanwege de huidige lockdown tijdens de coronacrisis.