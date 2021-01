Geen ambtenaar v/h jaar, wel publieksprijs

do 21 januari 2021 18.56 uur

HARKEMA - De 25-jarige Jelly Frankes uit Harkema is de winnaar geworden van de Publieksprijs bij de landelijke verkiezing 'Jonge Ambtenaar van het Jaar 2021'. De Harkemase kreeg maar liefst 42% van de stemmen. Dat werd donderdag bekendgemaakt tijdens een live-uitzending van de jaarlijkse verkiezing, georganiseerd door Stichting FUTUR.

De jonge ambtenaar Kaj van Brummelen uit Amsterdam ging er vandoor met de Juryprijs. Ondanks dat ze de Juryprijs niet won, overheerst er bij Jelly vooral een trots gevoel: "Ik ben enorm blij met deze prijs en de waardering van iedereen. Ik had nooit verwacht dat er zoveel mensen op mij zouden stemmen!"

Live-uitzending

In oktober vorig jaar was Jelly doorgedrongen tot de laatste 11 overgebleven kandidaten en in november werd bekend dat ze tot laatste drie behoorde. Vandaag mocht ze, samen met de andere twee kandidaten, zich voor een laatste keer presenteren aan de vakjury. Hoewel ze niet won, roemde de jury haar enthousiasme en perfectionisme. De Harkemase is drie jaar werkzaam bij de afdeling burgerzaken van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. In deze functie denkt ze mee in het ontwerpen van nieuwe burgerzakensystemen en houdt ze zich bezig met het verbeteren van de digitale dienstverlening. Ook geeft ze door het hele land les bij andere gemeenten.

Trots overheerst

Burgemeester Oebele Brouwer van gemeente Achtkarspelen is trots op haar: "Wij zijn heel blij en trots dat ze de Publieksprijs in de wacht heeft gesleept. Voor ons is ze echt een topper!"

Naast de eer van de titel, wint ze een masterclass 'personal branding' voor zichzelf en 10 andere collega's.