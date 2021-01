Kunstschilder Jan Kooistra overleden

do 21 januari 2021 18.10 uur

DAMWâLD - Jan Kooistra uit Damwâld is donderdag overleden. Kooistra was een bekende schilder in Dokkum en omstreken. In een eigen galerie in Dokkum exposeerde hij zijn werk. Kooistra was van jongs af aan bezig met tekenen en schilderen. Het was vooral de natuur om hem heen die hem mateloos boeide.

Het friese landschap, de Waddenzee, dieren en bloemen waren een onuitputtelijke bron van inspiratie. Zelf noemt hij zijn stijl 'verdroomde werkelijkheden' of 'schilderachtig realisme'. Kooistra had verscheidene grote exposities in o.a. kasteel Groeneveld in Baarn, het Singer Museum in Laren, Hotel Des Indes in Den Haag, de Floriade in Zoetermeer en vele anderen. Ook was hij in verscheidene tv- programma's te zien o.a. bij de EO en AvroTros.

Je kon Jan vroeger niet blijer maken dan met kleurpotloden. Naar school gaan vond hij maar niks en hij had maar één wens als hij naar school ging en dat was: hoe kom ik weer thuis. Op de dag dat Jan niet meer leerplichting was bleef hij weg van school en ging hij bij zijn vader in de confectiewinkel aan het werk en toen deze overleed nam Jan de winkel over.

Via een zwager kwam Jan te werken in een lijstenmakerij. In de lijstenmakerij heeft Jan zich ontwikkeld en begon hij met het maken van aquarellen van bloemen en dat ging hem goed af. Replica's werden over de gehele wereld verkocht. Zo'n 15 jaar later wilde Jan wat anders gaan doen en hij begon met het schilderen met olieverf en hij kon daarmee in zijn levensonderhoud voorzien.

Zo maakte Kooistra een aantal grote meesterwerken: De Verwondering, The Seven Words en De Schepping. De Schepping was de serie van zeven schilderijen want Jan vond dat hij God (de gever van zijn talent) een schilderij terug moest geven.

Hij liet daarvoor Brussels linnen komen, omdat dat het beste linnen is wat er bestaat en hij begon met het schilderen van het scheppingsverhaal. In de prachtige schilderijen verwerkte hij onder andere zand uit Nieuw Zeeland en gruis van een meteoriet uit de ruimte.

Jan Kooistra is 70 jaar oud geworden.