T-diel betaalt ondernemersrisico aanleg parkeerterrein

do 21 januari 2021 17.15 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft ruimhartig meebetaald voor de aanleg van 27 parkeervakken voor ruim 155.000 euro. De vakken komen bij het nieuwe appartementencomplex Sminiabosk in het Trambaanbos in Burgum. Eerder werd al bekend dat de projectontwikkelaar 155.000 euro korting kreeg voor de aanleg.

Deze week werd duidelijk geworden dat in het bedrag 20.000 euro is verwerkt onder de noemer 'marktwerking'. Het gemeentebestuur vindt dit de normaalste zaak van de wereld: "Het is gebruikelijk deze post op te nemen bij ramingen (zie PDF) om prijsstijgingen als gevolg van marktwerking op te kunnen vangen. Aangezien uitvoering in dit soort situaties pas veel later dan de raming plaatsvindt."

Het gemeentebestuur gaf het antwoord nadat er vragen waren gesteld door de PvdA en VVD. De politieke partijen hadden vraagtekens gezet bij het hoge bedrag van 155.000 euro. Deze aanlegkosten werden in mindering gebracht op de verkoopprijs. Het gemeentebestuur kwam deze week met een onderbouwing.

Volgens de gemeente kon het parkeren niet meer geregeld worden via de bouwverordening. Ook het bestemmingsplan uit 2016 gaf hierin geen duidelijk. Het gemeentebestuur schrijft: "Je zou dat dan zelf in openbaar gebied kunnen doen (publieke parkeerruimte) maar wanneer een parkeerruimte uitsluitend bedoeld is voor de bewoners van een gebouw ligt dat niet voor de hand. Je kunt daar ook in privaatrechtelijke zin iets over af kunnen spreken, hetgeen hier is gebeurd."

Of gewone burgers nu ook hun parkeerterrein kunnen declareren is de gemeente ook gelijk duidelijk: "Bij de verkoop van woonkavels is er de mogelijkheid om op eigen kavel te parkeren en zo niet, dan bestaat er de mogelijkheid om in de aanliggende straat te parkeren. Deze situatie zal niet leiden tot een enorme piek aan parkeerdruk in het omliggende openbaar gebied. Dit is in de situatie van Trambaanbosk anders, daar is gezien de ligging van de kavel niet de mogelijkheid om het parkeren op te vangen in het openbaar gebied. Daarom is hier specifiek voor een andere oplossing gekozen."