Drachtster steelt en overtreedt tweemaal winkelverbod

do 21 januari 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 59-jarige Drachtster die in oktober tot twee keer toe een winkelverbod van supermarkt Poiesz overtrad, is donderdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur plus 30 uur voorwaardelijk. De man was op 3 juli vorig betrapt door medewerkers van de supermarkt op diefstal. Hij kreeg een winkelverbod voor twee jaar.

Pakje sigaretten

Op 10 oktober was de Drachtster toch weer in de winkel. Hij zei tegen de rechter dat hij bij de balie een pakje sigaretten wilde kopen. Achteraf wist hij ook wel dat het verbod voor de hele winkel gold. Evenzogoed was hij op 30 oktober weer naar binnen gelopen. In de tussenliggende tijd, op 20 oktober, had hij bij de Aldi een diefstal gepleegd.

Ongeval veroorzaakt

Hij had acht blikjes bier afgerekend en twee blikjes in zijn rugzak gestopt. Die kon hij volgens eigen zeggen niet betalen. De Drachtster is meerdere keren aangehouden voor dronken rijden. In januari moest hij in Lelystad voorkomen voor het veroorzaken van een ongeval. De rechter kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de man een alcoholprobleem heeft.

Niet meer dan drie biertjes

“U wekt het vermoeden dat u meer drinkt dan goed voor u is”, aldus de rechter. Volgens de Drachtster viel dat wel wat mee. “Ik drink ‘s avonds wel eens een biertje, maar niet meer dan drie op een avond”. Hij zei dat hij zijn lesje geleerd heeft. “Ik had het niet moeten doen, ik kom niet meer bij die winkels”. De werkstraf kon hij wel akkoord mee gaan.