Vanaf 1 maart betalen op milieustraat voor bouwafval

do 21 januari 2021 14.51 uur

BUITENPOST - Inwoners van Achtkarspelen gaan betalen voor het brengen van bepaalde afvalstromen naar de milieustraat. Het gaat om bouw-, sloop- en puinafval. Voorheen was het gratis maar vanaf 1 maart kost het: kofferbak € 5, aanhanger € 12 en een tandemasser € 35. De meeste afvalstromen, waaronder het huishoudelijk afval, blijven gratis in te leveren.

Met deze maatregel hoeft de afvalstoffenheffing minder te stijgen, zo laat de gemeente weten. Wanneer de gemeenteraad op 18 februari instemt met de hoogte van de voorgestelde tarieven moet vanaf 1 maart voor het genoemde afval betaald worden. De tarieven gelden alleen voor bouw- en sloopafval (hout, puin, gips, tuinhout/bielzen, dakleer). Dit zijn dure afvalstromen om te verwerken en komen vrij bij situaties die niet vaak voorkomen, een verbouwing bijvoorbeeld.

Afval dat in een huishouden structureel vrijkomt, zoals tuinafval of oud meubilair en dergelijke, kan nog steeds gratis worden gebracht. Milieustraten in omliggende gemeenten hanteren een vergelijkbare werkwijze.