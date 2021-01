Smallingerland op stoom met opnemen statushouders

do 21 januari 2021 08.30 uur

DRACHTEN - Smallingerland is op stoom als het gaat om het onderdak brengen van statushouders, die een verblijfsvergunning voor vijf jaar hebben gekregen. De gemeente moest vorig jaar 39 statushouders onder dak weten de brengen. Tot en met november lukte dat voor 27 asielzoekers. Nog eens acht zijn in december en januari in een woning ondergebracht. De laatste vier van de lichting uit 2020 zijn volgende week aan de beurt. "Daarmee is de achterstand weggewerkt", antwoordde wethouder Bert Westenbrink in reactie op vragen van Minke de Voor-Veenstra (CDA).

De CDA-fractie kwam met de vragen naar aanleiding van berichten dat landelijk gezien gemeenten nog een groot aantal statushouders onderdak moeten bieden. Vanwege de coronapandemie had Smallingerland een achterstand, die nog in de eerste maand van het nieuwe jaar kon worden ingelopen. "Met name voor grote gezinnen is het moeilijk om passende huisvesting te vinden", aldus wethouder Westerink.