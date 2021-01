Notaris verloot woningen en kavels via livestream

wo 20 januari 2021 19.01 uur

BALLUM - Acht woningen, twee twee-onder-een-kap en zes bouwkavels op Ameland zijn woensdag verloot onder de mensen die zich daarvoor hadden ingeschreven. Dit vond plaats tijdens een interactieve livestream vanuit het gemeentehuis in Ballum.

De hulp van notaris Tom Brouns werd voor de tweede keer in korte tijd ingeroepen. Tijdens de verloting van de kluswoningen, afgelopen december, werd al gekeken of loten via een livestream voldeed. "Voor mij is dit een unieke manier om mijn werk te doen. Ik vind het prettiger mensen tegenover me te hebben, maar ik ben heel blij dat we alle gegadigden op deze innovatieve en betrouwbare wijze toch duidelijkheid konden geven."

In Nes vonden twee woningen en vijf kavels (waarvan twee gekoppeld) een nieuwe eigenaar, in Buren ging het om twee kavels en in Ballum om zes woningen en een kavel. Mensen konden zich voor meerdere woningen of kavels inschrijven, dus de organisatie van de loting was een gecompliceerde klus.

"In verband met de coronamaatregelen moesten we creatief nadenken hoe we de loting op een transparante wijze plaats konden laten vinden", aldus wethouder Theo Faber. "We wilden er alles aan doen om mensen niet te laten wachten tot de beperkingen worden opgeheven. Op deze manier kunnen we mensen ter wille zijn en vaart in het proces houden."