Westereender bijt vriendin in de hand: werkstraf

wo 20 januari 2021 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een Westereender (23) is woensdag veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur omdat hij zijn vriendin in de hand heeft gebeten. De zaak was al bijna anderhalf jaar oud: in november 2019 zou de Westereender zijn vriendin in de hand hebben gebeten omdat ze haar telefoon niet wilde laten zien.

Ander in het spel

De verdachte voelde zich voor de gek gehouden, zei hij tegen de politierechter. Hij en zijn vriendin waren een tijdje uit elkaar geweest. De Westereender vermoedde dat er een ander in het spel was. Toen hij op haar telefoon wilde de vriendin die niet geven. Hij trok haar jas kapot en beet haar in de hand, zodat ze de telefoon los zou laten.

Nog nooit zo boos geweest

Toen hij zag dat een foto van een andere man als achtergrond op het scherm stond, werd hij kwaad. Tegen de politie had hij destijds gezegd dat hij nog nooit zo boos was geweest. Hij sloeg de telefoon op een tafel en boog hem om. In eerste instantie had de vriendin een forse schadevergoeding ingediend: ze vorderde maar liefst bijna 3800 euro.

Schade onderling regelen

De vrede is inmiddels weer getekend en de vriendin stuurde een brief naar de rechtbank met het verzoek om de schadevergoeding te matigen. De rechter oordeelde dat de twee de schade onderling maar moeten regelen. Voor het bijten in de hand, het vernielen van de jas en de telefoon kreeg de Westereender een werkstraf van 50 uur.